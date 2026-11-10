Sapadores de Lisboa registaram 130 ocorrências entre as 00h00 e as 06h00

O Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa (RSBL) registou entre as 00:00 e as 06:00 de hoje 130 ocorrências relacionadas com o mau tempo, a maioria inundações de habitações e do espaço pública, sem gravidade.

"A maioria das 130 ocorrências está relacionada com inundações de habitações, mas sem gravidade, e estradas. Tivemos algumas situações de estradas interdita na zona da Segunda Circular, no Campo Grande, e no Prior Velho e Olivais, mas que já estão resolvidas", disse à Lusa fonte dos Sapadores.

A mesma fonte indicou que também registaram três quedas de árvores, mas sem consequências para pessoas ou bens.

A Autoridade Nacional de Emergência de Proteção Civil (ANEPC) remeteu para mais tarde informações sobre as consequências do mau tempo durante a madrugada.

Também à Lusa, o Comando Sub-regional da Grande Lisboa disse apenas que "não houve nada digno de registo" durante a noite.

O estado do tempo em Portugal continental está a ser condicionado pela depressão Bruna e Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Portalegre, Castelo Branco, Évora, Santarém e Lisboa sob aviso laranja devido à previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes até às 09:00 de hoje, passando depois a amarelo.

Também os distritos de Leiria, Guarda e Beja estão com aviso amarelo por causa da previsão de períodos de chuva ou aguaceiros por vezes fortes.

Toda a costa portuguesa está igualmente sob aviso amarelo por causa da agitação marítima forte, prevendo-se ondas com 04 a 05 metros.

De acordo com o IPMA, as condições meteorológicas deverão agravar-se na Madeira e no continente, nos próximos dias, devido à passagem da nova depressão Charles, tendo o IPMA emitido já avisos laranja, o segundos mais grave, de uma escala de três níveis.

A depressão Bruna continuará quase estacionária a noroeste da Península Ibérica até sexta-feira, sendo independente da depressão Charles.