Exército mantém meios e alojamentos em prontidão mas ainda não foi mobilizado

O Exército Português, através da Zona Militar da Madeira, está a acompanhar a evolução da situação provocada pela depressão Charles e mantém vários módulos de apoio militar de emergência civil preparados para serem empregues, caso venha a ser solicitado o seu envolvimento pelas autoridades de Protecção Civil.

Até ao momento, porém, não foi pedido qualquer apoio militar pelo Serviço Regional de Protecção Civil, apesar de se manterem contactos entre as duas entidades para acompanhar as necessidades que possam surgir na sequência dos efeitos do mau tempo.

Segundo adiantou fonte militar ao DIÁRIO, a Zona Militar da Madeira tem os seus meios de apoio em prontidão, estando igualmente preparada para disponibilizar alojamentos, caso seja necessário acolher pessoas que venham a ficar desalojadas devido às consequências da depressão.