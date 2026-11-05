Exército ucraniano estima em 1,6 milhões as baixas militares russas

As forças ucranianas elevaram hoje o número de baixas sofridas pelo Exército da Rússia em combate, incluindo mortos e feridos, para cerca de 1,6 milhões, no contexto da invasão da Ucrânia pelos russos em fevereiro de 2022.

O Estado-Maior do Exército ucraniano informou, num comunicado publicado nas redes sociais, que "as perdas totais estimadas do inimigo, entre 24 de fevereiro de 2022 e 05 de novembro de 2026, ascendem a cerca de 1.599.390", sendo que 2.380 destas ocorreram nos combates registados nas últimas 24 horas.

Em 09 de setembro, a Ucrânia afirmou que o número de baixas nas fileiras russas tinha ultrapassado 1,5 milhões. Isto significa que, em menos de dois meses, Moscovo teria sofrido cerca de 100 mil baixas adicionais.

As autoridades russas, contudo, não se pronunciaram sobre estes números apresentados pelos militares ucranianos.

O Estado-Maior ucraniano destacou que, ao longo da guerra, a Rússia perdeu 12.454 carros de combate, 25.623 veículos de transporte de tropas, 51.902 sistemas de artilharia, 1.738 sistemas de defesa antiaérea, 452 aviões, 356 helicópteros, 35 navios, dois submarinos e mais de 596.200 drones.

"As Forças de Defesa da Ucrânia estão a destruir sistematicamente as tropas, o armamento, o equipamento militar e os meios de apoio do inimigo. Isto enfraquece as suas capacidades ofensivas, dificulta a reposição de recursos e o reabastecimento das tropas, e diminui a capacidade da Rússia de continuar a sua agressão armada contra a Ucrânia", referiu o comunicado das forças ucranianas.