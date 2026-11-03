'Noite e Dia' em exibição no Centro Cultural John dos Passos
O Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, recebe, esta sexta-feira, pelas 21 horas, a exibição do filme 'Noite e Dia', no âmbito da iniciativa 'Encontros com o Cinema'.
Realizado por Tina Gharavi, o filme acompanha a história de Katharine Hilbery, uma apaixonada pela astronomia que procura escapar às convenções sociais do amor e do casamento.
Passada na Londres de 1910, a comédia, inspirada na obra de Virginia Woolf, aborda temas como a emancipação feminina, os avanços científicos e tecnológicos e os desafios de conciliar a vida profissional com as relações amorosas.
A produção de 2026 conta com Haley Bennett, Elyas M'Barek, Lily Allen, Jack Whitehall, Jennifer Saunders e Timothy Spall no elenco. Com uma duração de 95 minutos, o filme é recomendado para maiores de 12 anos.