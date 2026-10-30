MEO e DTIM renovam parceria na Madeira

A DTIM – Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação na Madeira e a MEO – Serviços de Comunicações e Multimédia, formalizaram, no passado dia 28 de Outubro, a reintegração da MEO no quadro associativo da instituição, através da assinatura de um protocolo de colaboração orientado para o desenvolvimento de iniciativas conjuntas nas áreas da formação, qualificação profissional, literacia digital e valorização do capital humano, contribuindo para a modernização e competitividade da Região Autónoma da Madeira.

A cerimónia contou com a assinatura do protocolo por Madalena Albuquerque, Administradora da MEO, e por Horácio Bento de Gouveia, Presidente do Conselho Diretivo da DTIM.

A cerimónia contou ainda com a presença de José Pedro Nascimento, Chief Technology Officer (CTO) da MEO, integrando a representação institucional da empresa neste momento que assinala a reintegração de um dos sócios fundadores da DTIM e o início de uma nova etapa de cooperação entre as duas entidades.

Esta reintegração assume um "significado particularmente relevante" para ambas as instituições. Através da sua antecessora, a Companhia Portuguesa Rádio Marconi, a MEO foi um dos sócios fundadores da DTIM, participando na criação de uma associação que, ao longo de mais de quatro décadas, se afirmou como uma referência regional na promoção da inovação tecnológica, da capacitação digital e da formação especializada na Região Autónoma da Madeira.

O protocolo agora celebrado estabelece um quadro de cooperação destinado a promover iniciativas conjuntas nas áreas da transformação digital, inovação tecnológica, literacia digital, formação certificada, qualificação de recursos humanos, educação e participação em projectos regionais, nacionais e europeus.

Para a DTIM, o regresso da MEO representa não apenas o reencontro com um dos seus fundadores, mas também o reforço da sua capacidade de mobilização de parceiros estratégicos para responder aos desafios colocados pela transição digital e pela economia do conhecimento.

Segundo o presidente do Conselho Directivo da DTIM, Horácio Bento de Gouveia, esta reintegração "tem um significado particularmente relevante para a associação, por representar o regresso de um dos seus sócios fundadores. Trata-se igualmente de uma oportunidade para reforçar a cooperação em áreas centrais para a missão da DTIM, nomeadamente a formação, a qualificação e a capacitação das pessoas para os desafios de uma sociedade cada vez mais digital".