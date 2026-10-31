Grelha obstruída provoca transbordo de água em São Roque

O primeiro aguaceiro da tarde deste sábado provocou o transbordo de água para a via pública, no Caminho de Santana, em São Roque, no Funchal, devido à obstrução de uma grelha de escoamento.

Parte do caudal estava a entrar numa moradia situada junto à Capela de Santana, levando ao alerta para os Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 16h54.

A corporação mobilizou dois elementos, apoiados por uma viatura, que procederam à desobstrução da grelha, permitindo restabelecer o escoamento da água.