Grelha obstruída provoca transbordo de água em São Roque
Forte aguaceiro fez água invadir a via pública e ameaçar uma moradia
O primeiro aguaceiro da tarde deste sábado provocou o transbordo de água para a via pública, no Caminho de Santana, em São Roque, no Funchal, devido à obstrução de uma grelha de escoamento.
Parte do caudal estava a entrar numa moradia situada junto à Capela de Santana, levando ao alerta para os Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 16h54.
A corporação mobilizou dois elementos, apoiados por uma viatura, que procederam à desobstrução da grelha, permitindo restabelecer o escoamento da água.
Mais Casos
/tag/listagem/casos-do-dia/
A carregar...
Não existe mais conteúdo
Carregar mais notícias
Erro ao carregar mais conteúdo