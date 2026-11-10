IPMA volta a alertar para o agravamento do estado do tempo na Madeira nas próximas horas

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) volta a alertar para o agravamento do estado do tempo no arquipélago da Madeira entre o final do dia de hoje, 10 de Novembro, e a manhã de dia 11, devido à depressão Charles.

“Prevê-se chuva persistente e por vezes forte, podendo acumular valores superiores a 100 mm em 12 horas em alguns locais, em especial nas regiões montanhosas. O vento irá aumentar de intensidade, soprando de sudoeste com rajadas até 100 km/h, podendo ser da ordem de 140 km/h nas terras altas. A agitação marítima irá igualmente sofrer um agravamento neste período, com ondas de sudoeste com 4 a 5 metros na costa sul da ilha da Madeira”, refere o comunicado.

Em Portugal continental, o agravamento do estado do tempo associado à depressão Charles deverá fazer-se sentir a partir do início da manhã do dia 11, embora as regiões mais afetadas estejam ainda dependentes da trajetória da mesma.

Com os dados disponíveis de momento, a maior probabilidade será o centro da depressão passar entre Sines e o Cabo Carvoeiro, com o vento a soprar inicialmente do quadrante sul e rodando para o quadrante norte, sendo que no bordo sul da depressão as rajadas serão da ordem dos 100 a 120 km/h, podendo ser localmente até 140 km/h. A precipitação será por vezes forte na generalidade do território, com acumulados que poderão ser superiores a 100 mm em 24h em alguns locais.

“Prevê-se igualmente ondas de sudoeste com 5 a 7 metros a sul do Cabo Raso durante a tarde de dia 11 e que poderão atingir os 13 metros de altura máxima, diminuindo para 4 a 5 metros no início da noite”, informa o IPMA.

O arquipélago dos Açores não será influenciado pela depressão Charles.

Devido a esta situação foram emitidos avisos meteorológicos de nível vermelho e laranja, não se excluindo a possibilidade de agravamento em algumas regiões após as próximas atualizações dos modelos numéricos de previsão do tempo, aconselhando-se, por esse motivo, o seu acompanhamento.