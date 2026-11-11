Hotéis e comércio do Funchal protegem entradas contra inundações

A ameaça de inundações levou hotéis, estabelecimentos comerciais e outras entidades do Funchal a adoptar medidas preventivas durante a noite desta terça-feira e madrugada de quarta-feira.

As imagens recolhidas pelo fotojornalista Hélder Santos mostram sacos de areia colocados junto a entradas e portões, nomeadamente numa unidade do grupo Pestana, na Estrada Monumental, na Casa da Luz e em estabelecimentos de comércio local, na capital madeirense.

As barreiras improvisadas procuram evitar que a água da chuva entre nos imóveis, sobretudo perante a possibilidade de acumulação na via pública.