Funchal fecha equipamentos culturais a partir das 16 horas de hoje e até às 13 horas de amanhã

Face às adversas condições meteorológicas – Aviso VERMELHO E LARANJA - previstas para a Região e para o Funchal, hoje e amanhã, a Câmara Municipal do Funchal informa que os equipamentos culturais municipais estarão encerrados ao público a partir das 16 horas de hoje, 10 de Novembro, até às 13 horas de amanhã, 11 de Novembro.

O encerramento abrange a Biblioteca Municipal do Funchal, o Museu Henrique e Francisco Franco, o Museu A Cidade do Açúcar, a Estação do Monte, o Teatro Municipal Baltazar Dias, o Estúdio de Criação Artística do Funchal, a Galeria IMPULSO e a Capela da Boa Viagem.

Nesse sentido, a Câmara Municipal do Funchal refere ainda que a exibição da curta-metragem 'Tomé', inicialmente prevista para esta terça-feira, 10 de Novembro, no Teatro Municipal Baltazar Dias, será reagendada para Março de 2027, em data a anunciar oportunamente.

Este reagendamento decorre do encerramento temporário dos serviços municipais, determinado na sequência das condições meteorológicas adversas previstas para a Região Autónoma da Madeira, como medida preventiva destinada a salvaguardar as condições de segurança de trabalhadores, munícipes e visitantes. CMF

Os espectadores que já adquiriram bilhetes poderão mantê-los, uma vez que estes permanecerão automaticamente válidos para a nova sessão, não sendo necessária qualquer troca ou procedimento adicional.

Em alternativa, os espectadores que pretendam solicitar o reembolso poderão fazê-lo através do endereço de e-mail [email protected], devendo indicar o nome completo, número de identificação fiscal (NIF), contacto telefónico, comprovativo de IBAN, nome do evento e valor pago, bem como anexar uma fotografia do bilhete adquirido.

O novo dia de exibição da curta-metragem 'Tomé' será divulgado oportunamente através dos canais oficiais de comunicação do Teatro Municipal Baltazar Dias.