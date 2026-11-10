Metro de Lisboa abre várias estações para acolher sem-abrigo

O Metropolitano de Lisboa vai abrir várias estações nas noites de hoje para quarta-feira e de quarta para quinta-feira "para permitir o acolhimento de pessoas em situação de sem-abrigo", devido ao mau tempo, anunciou hoje a empresa.

"Durante estas duas noites, o Metro de Lisboa procurará assegurar condições adequadas de acolhimento e proteção às pessoas em situação de sem-abrigo, através do reforço dos serviços de vigilância e limpeza e da disponibilização de instalações sanitárias nos espaços abrangidos", indicou a transportadora, num comunicado divulgado ao final da tarde.

As estações disponibilizadas são as de Santa Apolónia, Marquês de Pombal (acesso pela Rua Joaquim António de Aguiar), Moscavide e Amadora Este, bem como o interface da estação Olaias (acesso pelo exterior, através do portão localizado na Rua de Olivença).

Segundo o Metropolitano de Lisboa, o eventual prolongamento desta medida para além destas duas noites -- desenvolvida em parceria com a Proteção Civil e os municípios de Lisboa e Amadora - "será avaliado em função da evolução das condições meteorológicas, em articulação com as entidades competentes".

Portugal continental está em situação de alerta entre as 00:00 e as 23:59 de quarta-feira, devido ao possível agravamento do estado do tempo com a chegada da depressão Charles, prevendo-se que Lisboa, Leiria, Setúbal, Beja e Faro sejam as regiões mais atingidas.

O Governo decidiu fechar as escolas e os serviços públicos não essenciais em todos os distritos, tendo as autoridades admitido o encerramento de pontes e restrições no tráfego aéreo.

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), está prevista "a ocorrência de períodos de chuva ou aguaceiros intensos, vento forte, com rajadas que poderão atingir os 120 quilómetros/hora e, em caso de formação do fenómeno 'sting jet' (corrente de ar que desce rapidamente no interior de uma depressão extratropical, acelerando em direção à superfície), ultrapassar os 150 quilómetros/hora".

Foram emitidos avisos meteorológicos vermelhos (o nível máximo) para o continente, para quarta-feira, e também para a Madeira, já a partir da noite de hoje. No arquipélago as escolas vão estar encerradas durante a manhã.