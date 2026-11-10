Chega diz que o PSD quer "substituir um futuro presidiário por um ex-presidiário"

Hugo Nunes fez a declaração política semanal, na sessão plenária de hoje, para abordar o que diz ser a intenção do PSD-M de "substituir um futuro presidiário por um ex-presidiário". O líder do CH acusa o PSD de não ter "vergonha na cara" e de achar que o povo madeirense tem "memória curta".

Uma intervenção que teve como único ponto o comentário à entrevista de Pedro Calado ao DIÁRIO em que o ex-vice-presidente do governo regional assumiu a vontade de regressar à política.

Hugo Nunes lembrou que, quando "saiu daquela cela em Lisboa", Pedro Calado assegurou que a política, para si, tinha terminado. "A palavra deste senhor vale zero", afirmou.

O líder do CH denuncia o que diz ser uma tentativa de "lavar a imagem" de Calado e "entregar a Madeira a este homem" e fazer da Quinta Vigia "a sua residência".

"A terra está a fugir debaixo dos pés" dos dirigentes do PSD porque, garante, o Ministério Público está a terminar as acusações contra Albuquerque, Calado e outros dirigentes.