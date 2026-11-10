O deputado Francisco Gomes acusou Miguel Albuquerque e os governos regionais que liderou de serem os principais responsáveis pela pobreza e pela falta de qualidade de vida na Madeira, considerando que a má governação e aquilo que classifica como "redes de corrupção e compadrio" têm impedido que a riqueza produzida na Região beneficie os madeirenses.

A acusação foi feita durante uma audição à Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, no âmbito da discussão do Orçamento do Estado para 2027.

A Madeira recebeu milhares de milhões de euros do Estado e da União Europeia, bate recordes de turismo e gera cada vez mais riqueza. Mas onde está esse dinheiro? Desperdiçado em obras inúteis e utilizado para alimentar redes de amiguismo, corrupção e compadrio que enriquecem os amigos de Miguel Albuquerque". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Em nota à imprensa, o parlamentar apontou que, apesar dos elevados financiamentos públicos e das receitas do turismo, mais de sete mil madeirenses dependem do Banco Alimentar e cerca de 20% da população vive na pobreza, números que, segundo afirmou, demonstram o contraste entre a riqueza regional e as dificuldades sociais.

Francisco Gomes considera que esta realidade evidencia o fracasso das políticas económicas e sociais de Miguel Albuquerque, defendendo maior transparência na utilização dos recursos públicos e responsabilização política pela persistência dos elevados níveis de pobreza.

O deputado criticou ainda aquilo que descreve como uma estrutura de interesses instalada em torno da Quinta Vigia, que, na sua perspectiva, beneficia os círculos próximos do poder em detrimento da população.

Miguel Albuquerque está no governo para alimentar os amigos e os interesses que gravitam à volta da Quinta Vigia. Enquanto uns acumulam negócios, privilégios e influência, milhares de famílias contam os tostões para chegar ao fim do mês. É esta a Madeira que o PSD corrupto de Albuquerque e Pedro Calado construíram". Francisco Gomes, deputado na Assembleia da República

Na conclusão da intervenção, o parlamentar interpelou directamente a Ministra do Trabalho, exigindo uma reforma do Estado que combata a corrupção, o favorecimento e a captura dos recursos públicos por interesses instalados.

E concluiu: "Quando é que o seu faz a reforma do Estado para que parasitas corruptos como Miguel Albuquerque e Pedro calado parem de empobrecer o povo da Madeira? Até quando vamos permitir que a riqueza de uma Região seja capturada por interesses podres, enquanto madeirenses são empurrados para a pobreza?".