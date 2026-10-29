Taxa de desemprego em setembro recua para 5,6%

A taxa de desemprego fixou-se em 5,6% em setembro, igual à de agosto, mas inferior em 0,1 pontos percentuais (p.p.) face ao mês homólogo do ano passado, segundo dados provisórios hoje divulgados pelo INE.

Em agosto, "a taxa de desemprego situou-se em 5,6%, valor igual ao de agosto de 2026, mas inferior ao de junho do mesmo ano (0,1 p.p.) e ao de setembro de 2025 (0,3 p.p.)", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE).

O instituto estatístico referiu que, em setembro, a população empregada atingiu 5.325,8 mil pessoas, um valor 0,1% (4,9 mil pessoas) inferior ao registado em agosto, mas 0,6% (32,1 mil pessoas) acima do verificado no mesmo mês de 2025.

No mês em análise, a taxa de desemprego das mulheres atingiu os 6,1%, acima dos 5,0% entre os homens, enquanto a taxa de desemprego dos adultos se manteve em 4,6% pelo terceiro mês consecutivo -- o valor mais baixo desde abril de 4,4% - e a dos jovens desceu para 19,1%.

Em setembro, a população ativa, estimada em 5.638,7 mil pessoas subiu 0,3% em termos homólogos, apesar da descida de 0,2% em cadeia.

Já a população inativa aumentou tanto face ao mês anterior (0,6%), como em comparação com o mês homólogo (1,2%), situando-se em 2.457,2 mil pessoas.

Por sua vez, a taxa de subutilização do trabalho foi estimada em 9,6%, "valor igual ao do mês anterior, superior ao de três meses antes (0,2 p.p.) e inferior ao do mesmo mês do ano anterior (0,4 p.p.)".

A taxa de inatividade - que define a relação entre a população inativa em idade ativa e a população em idade ativa -- avançou para 30,4%, que comparam com 30,2% em agosto e 30,2% no mesmo mês do ano passado.