Deputado Paulo Neves reafirma compromissos junto dos representantes das Comunidades Portuguesas

O deputado Paulo Neves reafirmou, esta semana e no âmbito do encontro mantido com os representantes das Comunidades Portuguesas, o compromisso do PSD/Madeira em continuar a defender os interesses de todos os portugueses na diáspora, um encontro que teve lugar na Assembleia da República, onde reuniu o Conselho Permanente do Conselho das Comunidades Portuguesas.

Na sua intervenção, Paulo Neves reiterou a defesa das Comunidades, explicou o trabalho e o acompanhamento que têm vindo a ser desenvolvidos e as diligências que, tanto na Assembleia da República quanto ao nível da Assembleia Legislativa Regional têm vindo a ser assumidas, lembrando que o PSD/Madeira mantém, entre outras prioridades, a existência de um círculo eleitoral próprio no Parlamento da Madeira para as Comunidades Madeirenses.

Paulo Neves que, nesta oportunidade, falou também das obrigações da TAP - que terá proximamente metade do capital privatizado - em relação à Diáspora, reiterando a necessidade de vir a ser cumprido o serviço público em relação a destinos da Diáspora, como é o caso da Venezuela (Caracas) e da África do Sul (Joanesburgo).

A questão da segurança foi outra das matérias abordadas neste encontro de trabalho.