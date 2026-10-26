Benfica obrigado a vencer para se manter no encalce do FC Porto

O Benfica está hoje obrigado a vencer em casa do Santa Clara, no jogo que vai encerrar a nona jornada da I Liga de futebol, para poder se manter na perseguição ao líder FC Porto, já vencedor nesta ronda.

Depois de ter vencido no sábado em casa do Gil Vicente por 1-0, o FC Porto alargou provisoriamente para oito pontos a sua vantagem sobre o Benfica, segundo classificado no arranque da jornada, pelo que apenas o triunfo interessa às 'águias' para se manterem na corrida ao título.

Os 'encarnados' podem ainda tentar tirar partido do escorregão do Sporting no domingo, depois de os 'leões' terem perdido na receção ao Académico de Viseu por 2-1, pelo que um triunfo das 'águias' lhes pode permitir ficar com quatro pontos de vantagem sobre o rival.

Programa e resultados da nona jornada:

- Sexta-feira, 23 out:

Vitória de Guimarães - Marítimo, 5-0

- Sábado, 24 out:

Estrela Amadora - Casa Pia, 0-2

Alverca - Arouca, 0-1

Gil Vicente - FC Porto, 0-1

- Domingo, 25 out:

Estoril Praia - Moreirense, 1-3

Rio Ave - Famalicão, 0-4

Nacional - Sporting de Braga, 1-0

Sporting - Académico de Viseu, 1-2

- Segunda-feira, 26 out:

Santa Clara -- Benfica, 17:45 locais (18:45, horas no resto do país)