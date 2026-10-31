Petit quer Santa Clara em nível de alerta elevado frente ao Marítimo

O treinador do Santa Clara garantiu hoje que a equipa quer reagir à derrota com o Benfica e pediu um "nível de alerta bastante grande" no jogo frente ao Marítimo, da 10.ª jornada da I Liga de futebol.

"São duas equipas das ilhas. O Marítimo, em sua casa, a tradição é que costuma a ser forte, com um público que deixa sempre praticamente o estádio cheio. Uma equipa que transitou com muitos jogadores da época passada e com um treinador novo", afirmou Petit, na sala de imprensa do estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, na antevisão do jogo da 10.ª jornada.

O técnico reconheceu que o Marítimo vem de "resultados menos bons", após derrotas frente ao Sporting para a Taça da Liga (2-1) e Vitória de Guimarães para o campeonato (5-0), mas admitiu "dúvidas" sobre o sistema tático da equipa madeirense, que tanto pode apresentar-se num 4-2-3-1 ou num 3-2-2-3.

"Estamos focados naquilo que vai ser um jogo exigente e que nos vai obrigar a estar num nível de concentração e alerta bastantes grandes", vincou.

O Santa Clara, que está a ser a equipa 'sensação' do campeonato, somou as primeiras derrotas da época nos últimos dois jogos, com desaires frente ao Mafra para Taça de Portugal (3-2, após prolongamento) e com Benfica na última jornada (2-1).

"Ficamos frustrados no final [do jogo com o Benfica] porque sentimos que fizemos um bom jogo contra um candidato ao título, onde poderíamos ter tido um outro resultado. Não aconteceu. Vimos de uma derrota no campeonato e do afastamento da Taça, mas esta equipa tem de sabe reagir e está no bom caminho", reforçou.

Petit confirmou que Luís Fernando está convocado para o jogo com o Marítimo (apesar de ter sido expulso após o apito final do jogo com o Benfica, marcado por desentendimentos entre as equipas), tal como Gonçalo Paciência, que já recuperou de lesão.

O Santa Clara, quarto classificado com 18 pontos, vai defrontar o Marítimo, 14.º com oito, no próximo domingo, às 18:00, no Estádio do Marítimo, no Funchal, com arbitragem de Carlos Macedo (Associação de Braga).