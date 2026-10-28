Acampada de Lisboa aprova nova manifestação no sábado seguida de concentração

A Acampada de Lisboa aprovou hoje em assembleia popular a realização no próximo sábado de uma nova manifestação entre o Marquês de Pombal e o Rossio, seguida de concentração nesta última praça.

A proposta foi aprovada com mais de 230 votos a favor, contra 95 de pessoas que pretendiam apenas a realização de uma concentração na Praça D. Pedro IV, vulgarmente conhecida como Rossio.

A intenção dos manifestantes é votar no sábado se a concentração incluirá a montagem de tendas no Rossio.