Câmara de Lobos afirma educação como prioridade

A Câmara Municipal de Câmara de Lobos promove amanhã, na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, o II Encontro Nacional do Grupo de Trabalho ‘Escola Sem Muros’, colocando em debate uma dimensão essencial das políticas educativas: a qualidade e a segurança dos espaços onde as crianças brincam, aprendem e crescem.

A iniciativa decorre na Casa da Cultura de Câmara de Lobos, a partir das 9h30, no âmbito da Rede Territorial Portuguesa das Cidades Educadoras (RTPCE). Sob o tema ‘Brincar numa Escola Sem Muros: Recreios Escolares e Espaços Infantis - Segurança, Legislação e Boas Práticas’, o encontro reunirá responsáveis autárquicos, especialistas e profissionais da educação e da intervenção comunitária.

Ao organizar esta iniciativa, o Município reforça o seu compromisso com uma política educativa que valoriza o desenvolvimento integral das crianças e reconhece que a aprendizagem se constrói também no recreio, nos espaços públicos e na relação com a comunidade. A segurança, a inclusão e o direito a brincar assumem, neste contexto, um lugar central na reflexão sobre a qualidade da resposta educativa.

“A educação é uma prioridade que se concretiza nas decisões que tomamos e nas condições que criamos para as nossas crianças. Garantir espaços seguros, inclusivos e estimulantes é uma responsabilidade pública e uma questão de igualdade de oportunidades”, afirma Sónia Brazão, vereadora com os pelouros da Intervenção Social, Educação e Juventude.

Para Sónia Brazão, dar atenção aos recreios e aos espaços infantis significa reconhecer o seu valor educativo e social. “Brincar é essencial para aprender, desenvolver autonomia e construir relações. Queremos que os espaços destinados às crianças respondam às suas necessidades e que a sua voz seja considerada nas decisões que lhes dizem respeito.”

O encontro constitui uma oportunidade para aprofundar conhecimentos, clarificar responsabilidades e partilhar práticas que contribuam para melhorar os contextos educativos. A ligação entre a escola, as famílias e a comunidade em geral será um dos eixos desta reflexão, reforçando o papel do Município na promoção do bem-estar das crianças.

“Este encontro traduz a nossa vontade de colocar estas questões na agenda e de mobilizar quem tem responsabilidade na educação. O conhecimento e a reflexão têm de ajudar a tomar melhores decisões, com efeitos na vida das crianças e das famílias”, acrescenta Sónia Brazão.

A sessão de abertura contará com a participação de Celso Bettencourt, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, e Teresa Pedrosa, vice-presidente da Câmara Municipal de Soure. Durante a manhã, Helena Menezes, especialista em avaliação de risco e espaços de jogo, abordará a legislação aplicável aos espaços de jogo e recreio.

Às 11h45, Sónia Brazão intervirá sobre ‘Recreios escolares: responsabilidades, fiscalização e segurança’. O programa prossegue à tarde com uma sessão conduzida pela psicomotricista Maurília Cró, dedicada aos espaços de recreio pensados a partir das necessidades e dos interesses das crianças. Segue-se a mesa-redonda ‘Afinal, quem é responsável pelo recreio?’, que colocará em diálogo diferentes perspeCtivas sobre a gestão e a utilização destes espaços. A apresentação de ‘10 regras para um recreio seguro’, às 16h45, antecederá a reunião do Grupo de Trabalho ‘Escola Sem Muros’, destinada à preparação das actividades de 2027. Com esta iniciativa, Câmara de Lobos valoriza o trabalho desenvolvido na área da educação e reafirma o seu compromisso enquanto Cidade Educadora, envolvendo a comunidade na construção de melhores condições para as crianças aprenderem, brincarem e crescerem.