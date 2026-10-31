Coluna de fumo mobiliza bombeiros em São Roque
Queimada não autorizada no Caminho da Cova mobilizou seis elementos
Uma coluna de fumo levou ao alerta dos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 11 horas deste sábado, no Caminho da Cova, em São Roque.
No local, os operacionais verificaram que a origem do fumo era uma queimada não autorizada, circunscrita a um bidão colocado numa horta junto a uma residência.
A corporação mobilizou um veículo de combate a incêndios e seis elementos, tendo a situação sido prontamente resolvida após a chegada dos bombeiros.
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