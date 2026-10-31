 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Coluna de fumo mobiliza bombeiros em São Roque

Queimada não autorizada no Caminho da Cova mobilizou seis elementos

None

Uma coluna de fumo levou ao alerta dos Bombeiros Sapadores do Funchal, pelas 11 horas deste sábado, no Caminho da Cova, em São Roque.

No local, os operacionais verificaram que a origem do fumo era uma queimada não autorizada, circunscrita a um bidão colocado numa horta junto a uma residência.

A corporação mobilizou um veículo de combate a incêndios e seis elementos, tendo a situação sido prontamente resolvida após a chegada dos bombeiros.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo