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Panela esquecida ao lume mobiliza bombeiros no Funchal

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Foto Google Maps

Uma panela esquecida ao lume, numa residência na Rua da Casa Branca, mobilizou, pelas 14h11 desta quinta-feira, os Bombeiros Sapadores do Funchal.

O alerta inicial dava conta de um fogo urbano, levando à mobilização dos meios de socorro para o local. No entanto, à chegada dos operacionais, a situação estaria relacionada com uma panela deixada ao lume.

Para esta ocorrência foram mobilizadas quatro viaturas e 12 operacionais dos Bombeiros Sapadores do Funchal, tendo sido prontamente controlada, sem registo de feridos.

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