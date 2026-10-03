Turismo pesa cinco vezes mais na Madeira
Confira os destaques da primeira página do DIÁRIO de hoje
Bom dia!
A notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO deste sábado, 3 de Outubro, dá conta que o turismo pesa cinco vezes mais na Madeira. Região regista 38.6 dormidas por habitante, contra 6,7 na União Europeia. Concentração por quilómetro quadrado é mais de 16 vezes superior à média comunitária. Poucos territórios europeus concentram tantos turistas em tão pouco espaço, para ler nas páginas 14 e 15.
Vinhas que atraem
Em grande destaque fotográfico, saiba que a Quinta do Barbusano fez do vinho uma experiência e já prepara novos passos no Porto Santo, nas páginas 12 e 13.
"O oceano da Madeira é extraordinário"
Também em destaque, leia nas páginas 32 e 33, que o explorador da National Geographic defende que a protecção do mar deve ser sustentada pela ciência. O DIÁRIO acompanha a expedição científica até às Desertas.
Aos 64 anos, justiça reconhece-lhe a mãe
Saiba ainda que mulher tinha a progenitora como incógnita no registo de nascimento, para ler na página 16 do seu DIÁRIO.
Em força na elite
Francisco Franco regressa à Liga de Basquetebol e aposta na manutenção. CAB quer voltar aos 'play-offs', leia nas páginas 26 e 27.
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