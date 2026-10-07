Ronaldo continua a dominar manchetes nacionais após pedir desculpa e atacar Jesus

A polémica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus domina hoje as primeiras páginas da imprensa nacional, com o pedido de desculpa do capitão da Seleção aos portugueses e aos companheiros a surgir lado a lado com as críticas dirigidas ao seleccionador. A disponibilidade de Ronaldo para regressar à equipa depois de cumprir o castigo pelo abandono do estágio é destacada por vários títulos, que recuperam também a versão do jogador sobre a polémica e a sua afirmação de que o acto deve ser punido. Fora do futebol, a tensão no Médio Oriente três anos depois do 7 de Outubro, as pensões que vão ser corrigidas, a imigração, o Orçamento do Estado e as consequências económicas e sociais do choque energético completam o retrato das capas.

Na revista Sábado a abertura é com a "Saga e loucuras da família imperial", numa primeira página que também aborda o "Turismo de saúde em roda livre", denunciando a falta de controlo e o percurso de alguns doentes que passam "do aeroporto diretamente para o hospital". O jornal dá ainda espaço a Filipe La Féria, com a declaração "'Não convido ninguém para a estreia porque estou falido'", à extrema-direita, revelando que um líder inglês se financia através de duas empresas em Almancil, e à medicina, através das "histórias de quem dá mesmo o corpo à ciência".

No Correio da Manhã coloca-se em destaque uma aluna condenada a prisão por perseguir uma colega, incluindo a publicação de fotografias falsas da vítima em sites de encontros sexuais. Mas é Cristiano Ronaldo quem ocupa grande parte da primeira página, com o jornal a revelar na íntegra a carta em que o jogador diz "'Peço desculpa aos portugueses'" e a frase "'Peguei nas malas e saí. Consequência deste ato deve ser avaliada e punida'". A actualidade internacional surge com seis mil detidos e o "Caos em França com revolta de estudantes", enquanto, no plano nacional, são noticiados um motorista de TVDE suspeito de violar uma cliente, em Lisboa, um médico detido em Albufeira por abusar de uma paciente, o desconto de 70 euros na vacina contra o VSR para maiores de 60 anos, as contas erradas que lesam 3000 recém-pensionistas e a exigência da Função Pública de aumentos salariais que acompanhem a inflação no Orçamento para 2027.

O Público abre com a análise dos três anos passados desde o 7 de Outubro, defendendo que "não mudou Israel, acelerou o caminho da radicalização". O jornal destaca ainda a correcção de 3000 pensões da CGA atribuídas entre Maio e Agosto, a situação das IPSS, que estão "no vermelho" e sem dinheiro para manter apoios devido ao preço dos combustíveis, e o apelo dos "Amigos da Coesão" da União Europeia por impostos "justos e simples". Cristiano Ronaldo volta a dominar a área desportiva, com o jornal a dar conta de que o jogador pede desculpa e manifesta vontade de voltar à Seleção.

Já o Jornal de Notícias dá grande destaque a Cristiano Ronaldo, com a manchete "Ronaldo pede perdão mas crucifica Jesus", numa síntese da posição assumida pelo capitão da Seleção depois da polémica com o seleccionador. O jornal revela também que o Porto registou cinco vezes mais alojamentos locais do que Lisboa e considera que Israel ignora a pressão do Mundo três anos depois do massacre de 7 de Outubro. Na Justiça, noticia a condenação de um ucraniano por matar um russo numa pensão, enquanto, em França, os estudantes deixam o país "a ferro e fogo". A queda dos pedidos de bolsa dos alunos do Ensino Superior e a intervenção nos passadiços de Matosinhos, depois de uma "chuva de críticas", completam a primeira página.

No caso do Diário de Notícias o destaque maior é para o Médio Oriente, três anos depois do 7 de Outubro e em vésperas de eleições, para sublinhar que Israel está "dividido como antes". Ronaldo surge em lugar de destaque na área desportiva: "Ronaldo pede desculpa e mostra disponibilidade para regressar, mas critica postura do 'quero, posso e mando' de Jesus". O jornal revela ainda a situação de uma clínica de fertilidade falida, com apenas 11 mil euros no banco e dívidas de um milhão, e entrevista o sociólogo Hein de Haas, que defende que "A única forma de reduzir a imigração é prejudicar a economia. E isso ninguém quer". O FMI alerta para o perigo dos apoios ao choque energético para os contribuintes, César Teixeira é apontado como o novo presidente da AIMA e Paulo Rangel é confrontado com acusações de "traição" numa reunião do PSD sobre reparações. Na cultura, Nena surge com "'Debaixo de água, contigo'", numa abordagem a um "mar de emoções".

No Negócios a atenção centra-se na economia e nas decisões que marcarão o próximo Orçamento, com as empresas a reclamarem "fiscalidade competitiva". O jornal destaca ainda a posição de Montenegro sobre o Orçamento Europeu, rejeitando a "pedinchice" e afirmando que Portugal contribui mais do que os países frugais. A redução do valor de quase três mil pensões já atribuídas pela CGA também é notícia, tal como a entrevista a Erico Fernandes, director da Fuso Europa, que vê o Tramagal crescer à boleia dos eléctricos. O BCP poderá liderar o lucro por acção no sul da Europa dependendo da evolução na Polónia, enquanto o dono do Novobanco entra no Sabadell para conquistar mercado ibérico. Alexandre Antunes, CEO do grupo Egor, afirma ainda que "À volta da transparência salarial estão a criar-se mitos".

No O Jornal Económico olha-se sobretudo para a economia europeia, com a pressão sobre os juros franceses a fazer soar o "alarme de contágio na zona euro". A primeira página destaca também a posição conjunta de Von der Leyen e Montenegro contra cortes no Orçamento da UE, o reforço da consolidação bancária na Europa pelo dono do Novobanco e o impacto anual superior a 1,3 mil milhões de euros que a Air France-KLM gera em Portugal.

Nos desportivos, a começar no Record que dedica praticamente toda a primeira página à versão de Cristiano Ronaldo sobre a polémica com Jorge Jesus. "Ronaldo conta tudo. Ataca Jesus e está pronto a cumprir castigo" é a manchete, acompanhada pela declaração "'O seleccionador faltou à palavra duas vezes. A verdade ainda é o mais importante'". O jogador garante que "A conferência de imprensa nada teve a ver com a nossa reunião. Houve uma atitude de quero, posso e mando", pede desculpa "aos portugueses e aos meus companheiros por ter abandonado o estágio", afirma "'Estarei disponível para competir e ganhar pela nossa seleção'" e admite que "'O meu ato deve ser punido e há agravante'". O jornal dá ainda conta da vitória por 2-0 de Portugal sobre a República Checa, que fecha a classificação dos sub-21, do regresso em grande de Lukebakio ao Benfica, da ausência de Ba no Sporting, que não está apto para Braga e Lens, e do calendário sobrecarregado que espera o FC Porto. Henrique Araújo, do Casa Pia, é entrevistado e afirma que "Mourinho gostava das minhas características".

Também O Jogo resume a sua primeira página em uma frase: "A verdade de Ronaldo". O jornal explica que, num "extenso e explosivo comunicado", Cristiano Ronaldo ataca Jorge Jesus, apresenta a sua versão dos acontecimentos, pede desculpa e diz aceitar ser castigado. Revela ainda que CR7, Simão Coutinho e Tiago Craveiro definiram um guião com oito pontos para Jorge Jesus seguir na conferência de imprensa. Entre as declarações de Ronaldo estão "'Aqueci, vi os minutos a passar e não fui chamado. O seleccionador tinha-me falhado'", "'Decidi abandonar o estágio sem esperar por mais nenhuma quebra de palavra'" e "'Fiz o que sempre disse que faria se não me sentisse útil: peguei nas malas e saí'". O jogador acrescenta que "'Nunca me intrometi em qualquer decisão técnica ou tática'".

Por fim no A Bola, sem surpresa, o tema maior é colocado no centro da primeira página: "Ronaldo quer voltar mas acusa Jesus", com o jornal a apresentar finalmente a versão do jogador sobre a polémica. CR7 está disponível para voltar "a competir" depois de cumprir o castigo pelo abandono da Seleção e revela notas "validadas" por si para o seleccionador dizer na conferência de imprensa que desencadeou a polémica. Ronaldo afirma: "'Aqueci desde o intervalo, vi os minutos passar e não fui chamado. O seleccionador tinha-me falhado com a sua palavra'" e "'Peço desculpa aos portugueses, mas a quebra da palavra tem, para mim, um impacto definidor'". O Benfica é também notícia, com Marco a iniciar a fase 2 do plano e o foco agora colocado na Liga e na recuperação de pontos para o líder. No Sporting, as seleções moralizam os leões, com Fresneda, Doumbia, Maxi, Zalazar e Ioannidis em destaque pelos bons desempenhos. No FC Porto, a chegada de Smalling permite uma defesa mais alta, num Outubro descrito como "louco" para os dragões. Portugal sub-21 fecha a actualidade desportiva com um "final perfeito" do caminho para o Europeu.