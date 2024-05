Foi apresentado hoje o programa das Festas de São João de 2024 no Porto Santo, festas que vão decorrer entre 14 e 24 de Junho.

Para o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, as Festas de São João, “são o expoente máximo da nossa cultura, com um grande empenho pessoal por parte das pessoas do Porto Santo. Acho que temos um cartaz que homenageia os marchantes. Nunca escondemos que gostaríamos que o São João se transformasse numa das maiores festas da Madeira”

Além das habituais marchas, em termos de artistas as Festas de São João vão contar com as presenças de Matias Damásio, Delfins, DAMA, Tiago Silva, Sónia Soares e Pedro Menezes.