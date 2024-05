Queda no Véu da Noiva

Uma turista com cerca de 40 anos caiu esta tarde de uma altura aproximada a sete metros, na vereda do Véu da Noiva, no Porto Moniz.

A vítima caiu num percurso não recomendado, tendo sido resgatada por seis elementos da equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, que estiveram no local com um vigilante da natureza e um polícia florestal.

A mulher, que apresentava suspeita de fractura num braço, estava a dois quilómetros da estrada principal.