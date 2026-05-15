Grande pedregulho corta parte de estrada entre Monte e Poiso
Um enorme pedregulho rolou encosta abaixo para a estrada na zona entre o Poiso e o Monte, antes de se chegar à Quinta do Terreiro da Luta.
O incidente aconteceu talvez de noite mas foi esta manhã que muitos condutores a seguir pela ER103 se depararam com este cenário.
Segundo pudemos apurar a Protecção Civil já referenciou esta ocorrência, sendo que será a Direção Regjonal de Estradas a remover a pedra de grande dimensão.
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