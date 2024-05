Ramo de acesso a Via Rápida vai estar encerrado no Domingo

A Via Litoral informa que devido a trabalhos de pavimentação será necessário encerrar ao trânsito o ramo de entrada 1 para a Via Rápida, a partir do nó da Ribeira Brava, no sentido Ribeira Brava - Machico, na noite de domingo, 2 de Junho, entre as 22 horas e as 7 horas do dia seguinte.

A entidade dá como alternativa para acesso à faixa Sul da Via Rápida (sentido Rib.ª Brava-Machico) o uso do ramo de entrada Norte, provindo da Serra de Água, abaixo do Centro Desportivo da Madeira, pelo mesmo nó 1 da Via Rápida.