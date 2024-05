Homem que não era visto há dois dias encontrado cadáver na Ponta do Sol

Um homem com cerca de 30 anos que não era visto há dois dias foi hoje encontrado cadáver numa casa no sítio do Livramento, na Ponta do Sol.

Os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados ao local mas já nada conseguiram fazer para salvar-lhe a vida.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.