Praia do Vigário reabre com novas infra-estruturas

A Praia do Vigário reabre, amanhã, com novas infra-estruturas e melhores condições de segurança, marcando assim a abertura oficial da época balnear

Após ter funcionado de forma parcial no ano transacto, devido à intervenção de fundo de que foi alvo, a principal área balnear de Câmara de Lobos apresenta-se agora com uma nova área de solário e condições de segurança acrescidas, fruto da consolidação da escarpa paralela à praia.

A praia do Vigário foi alvo de uma intervenção profunda, integrada no projecto de reabilitação urbana da baixa da cidade, oferecendo agora aos banhistas um extenso solário e condições de acesso ao calhau melhoradas. No total, foram investidos mais de 900 mil euros na requalificação de toda esta zona, o que inclui a consolidação da escarpa e a requalificação da zona de solário, proporcionando melhores condições a todas as pessoas que frequentam esta praia, Leonel Silva, presidente da Câmara Municipal de Câmara de Lobos

Este ano, a Praia do Vigário funcionará todos os dias de semana, entre as 10 e as 19 horas, contando com a vigilância permanente de três nadadores salvadores até ao fim da época balnear, que se dá a 8 de Setembro.

A praia dispõe ainda de duches, instalações sanitárias portáteis, guarda-sóis fixos e, em breve, contará com um bar de apoio resultante da hasta pública em curso.

O presidente da Câmara, Leonel Silva, referiu não ter dúvidas de que, a Praia do Vigário "voltará a ter a atractividade que tinha" antes do encerramento para obras.

No que respeita à segunda área balnear do concelho, o Complexo Balnear das Salinas, este encontra-se já aberto ao público desde 25 de Maio, após ter sido alvo de uma intervenção para repor as condições de utilização depois da época de Inverno.

A gestão da área balnear da Praia do Vigário e do Complexo Balnear das Salinas está a cargo da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, ao abrigo do protocolo com a Câmara Municipal.