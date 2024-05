Madeira vista do alto e em miniatura, como nunca viu

O produtor alemão Joerg Daiber, que tem como projecto de vida viajar pelo mundo e fazer vídeos com drones e técnicas de time lapse e tilt shift (que faz a ilusão das paisagens parecerem miniaturas), fez agora um vídeo sobre a Madeira que intitulou "Miraculous Madeira".

O vídeo, entre tantos outros sobre outros lugares, foi colocado no dia 27 de Maio no Youtube e já tem mais de 5 mil visualizações e acaba por 'hipnotizar' as belas paisagens e a vida quotidiana à volta da ilha.

O videógrafo descreve que no vídeo pode testemunha "a movimentada cidade do Funchal, paisagens cénicas e monumentos icónicos transformados em encantadores mundos em miniatura. Descubra quedas de água incríveis, cenários de contos de fadas, praias isoladas e jóias escondidas em 5 minutos de tirar o fôlego", resume.

Foto DR/Joerg Daiber

Os vídeos são publicados na sua página 'Little Big World', onde se nota que é um profissional com várias distinções internacionais.