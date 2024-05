PSP resgatou idoso que se encontrava em perigo de vida no Porto Santo

Um homem de 78 anos foi resgatado, ontem, no Porto Santo, quando se encontrava numa situação de perigo de vida. O senhor, claramente desorientado, estava num local íngreme e de piso extremamente escorregadio, mas acabou por ser retirado apenas com ferimentos ligeiros.

De acordo com o Comando Regional da Madeira da PSP, a família deu indicação de que o idoso não era visto há alguns dias, pelo que foram iniciados os procedimentos para tentar localizá-lo. Por volta das 19h30, "foi possível avistar o septuagenário a tentar descer por uma zona bastante íngreme e com piso extremamente escorregadio, estando em perigo de vida e existindo risco iminente de queda, denotando encontrar-se desorientado".

Um dos polícia, detentor de formação especifica, iniciou a subida por um local onde as condições do terreno, por ser arenoso e íngreme, dificultaram bastante a missão. O agente conseguiu alcançar a vítima, colocando-a numa posição de segurança e posteriormente a sua extração do local com auxílio de outros polícias, bombeiros e ainda de dois familiares.

"O cidadão foi transportado ao Centro de Saúde do Porto Santo, ficando em observação por apresentar ferimentos ligeiros", indica a PSP.

"A Polícia de Segurança Pública disponibiliza gratuitamente a pulseira “ESTOU AQUI ADULTOS, é constituída por uma fita de tecido em cor mate e por uma chapa metálica com um código alfanumérico e a inscrição “Call/Ligue 112”, pessoal e intransmissível. Para adquirir uma pulseira deverá fazer o registo prévio e, em seguida, deslocar-se à Esquadra escolhida para levantar e validar a mesma", recorda a PSP.