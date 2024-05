Incêndio em restaurante mobiliza bombeiros

Um incêndio deflagrou, há instantes, na cozinha de um restaurante na Rua do Hospital Velho, no Funchal.

No local já se encontram sete elementos dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e 11 dos Bombeiros Sapadores do Funchal, com várias viaturas.

A PSP encerrou esta rua.

Pelo que o DIÁRIO conseguiu apurar, não há feridos a registar, sendo que o combate inicial às chamas foi feito pelas próprias funcionárias do estabelecimento.

Ao que tudo indica, o fogo surgiu numa fritadeira e atingiu uma conduta de madeira.