Ladrões furtaram carteira para comprar tabaco nos Canhas

Um homem foi assaltado na tarde de quarta-feira, junto ao Mercado Abastecedor dos Canhas.

Osvaldo Rodrigues referiu ao DIÁRIO que parou a viatura na Estrada dos Salões e que deixou a carteira no carro enquanto foi buscar um porta-paletes mesmo ao lado. Quando se apercebeu a carteira já não estava na viatura, tendo sido furtada por um casal já conhecido nas imediações pela prática de crimes daquela natureza.

Segundo o lesado, que ficou sem os documentos e sem mais de 100 euros em dinheiro, os ladrões foram vistos de seguida num posto de abastecimento de combustível a comprar dois maços de tabaco.

O homem já apresentou queixa na Esquadra da Polícia de Segurança Pública da Ponta do Sol e pede a quem encontrar a carteira para a entregar na esquadra, pois necessita dos documentos para trabalhar.

“É lamentável o estado a que se chega. Ainda ontem encontrei uma senhora na zona que me disse que lhe partiram o vidro do carro para furtar seis euros. A Polícia tem de tomar medidas drásticas para acabar com isto”, disse o lesado.