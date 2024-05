Marcação cerrada e muita festa na Santa do Porto Moniz

Na Santa do Porto Moniz, onde a chuva também é uma constante, à entrada para as duas mesas de voto na localidade estão Emanuel Câmara e Valter Correia, lado a lado, a cumprimentarem os eleitores que seguiam rapidamente para a assembleia.

Um momento particular que diz bem da rivalidade política que continua a existir no município nortenho com menor expressão eleitoral. Ao todo são 3003 eleitores inscritos.

Mais animado está o bar nas proximidades da igreja. Há pouco terminou a missa dominical e onde foi possível assistir às primeiras comunhões.

Um grupo de cantares, vindo da Ponta do Sol, está animar a manhã.