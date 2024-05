As eleições estão a decorrer dentro da normalidade no Porto Santo.

Depois de uma manhã chuvosa, as condições meteorológicas melhoraram ao início da tarde deste domingo, provocando um aumento na afluência às mesas de voto.

É esperado que, ao longo dia, as pessoas vão votando. No entanto, prevê-se que no final da tarde haja mais eleitores a exercer o seu dever cívico.