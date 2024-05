Quatro bandeiras azuis em praias do Porto Santo

Em 2024, foram galardoadas com bandeiras azuis quatro praias do Porto Santo: Fontinha e Calheta, ambas concessões do Município do Porto Santo, Cabeço da Ponta – concessão do Hotel Vila Baleira e Ribeiro Salgado, concessão do Hotel Pestana Porto Santo.

A Praia da Fontinha, no Porto Santo, recebe, no dia 1 de Junho, às 11h00, a cerimónia nacional de primeiro hastear da bandeira azul em praia costeira 2024, como reconhecimento dos 34 anos de galardão bandeira azul.

Consulte o programa da cerimónia:

Programa

11h00 - Zona Balnear da Fontinha

O Mar Precisa de Líderes

ESCOLA AZUL - Escola Básica e Secundária com Pré-Escolar e Creche Professor Dr. Francisco de Freitas Branco

Areias à Lupa

Atelier de Observação de areias - Município do Porto Santo

Hastear da Bandeira Azul - Fontinha

12h00 - Zona Balnear da Calheta

Hastear da Bandeira Azul

12h30 - Zona Balnear do Cabeço da Ponta

Hotel Vila Baleira

Hastear da Bandeira Azul

13:00 horas - Zona Balnear do Ribeiro Salgado

Hotel Pestana Porto Santo

Hastear da Bandeira Azul

Porto Santo de Honra