Rusga no Funchal gerou aparato

Pelo menos um indivíduo foi detido na passada terça-feira, no âmbito de uma operação de combate ao tráfico de estupefacientes levada a cabo pela Polícia de Segurança Pública, no Funchal.

Segundo foi possível apurar, a situação gerou grande aparato no local, com os moradores do Bairro de Santa Maria a serem surpreendidos com a presença de um forte contingente policial.

Os agentes cercaram a zona logo pela manhã e abordaram os residentes que tentavam sair dali nas suas viaturas. Além disso, segundo testemunhas, no local esteve também a equipa cinotécnica, que terá estado no interior de uma residência.

Ao que tudo indica, a PSP apreendeu também uma quantidade de droga significativa nesta rusga.