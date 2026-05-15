Acidente condiciona trânsito na Via Rápida

Primeiro foi uma viatura avariada na Via Rápida, no sentido Machico - Ribeira Brava, mais precisamente na zona antes do nó de Santo António, que condicionou ligeiramente e temporariamente o trânsito, mas rapidamente as atenções voltam-se para um acidente.

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Neste momento, com mais de 2 km de extensão, o acidente deu-se no mesmo sentido mas mais atrás, mais precisamente na zona onde decorrem as obras de requalificação da Via Rápida, na Cancela. Ainda não descortinamos as causas e consequências deste acidente.

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No sentido oposto, apenas um ligeiro congestionamento devido ao tráfego intenso na zona entre Santo António e Santa Luzia, causando congestionamento ainda assim de um quilómetro.