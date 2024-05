Acidente raro entre dois autocarros no Funchal

Um acidente insólito e pouco comum envolveu esta manhã dois autocarros da Horários do Funchal.

Não se sabe as circunstâncias do acidente que se deu na rotunda acima do Hospital Dr. Nélio Mendonça, mas a verdade é que uma das carreiras bateu por trás na outra da mesma companhia.

Além dos notórios estragos materiais, é possível (sem confirmação até ao momento) que tenha ocorrido algum ferido, ainda que ligeiro.