Pedro Ramos promete levar a Madeira "para a frente" e continuar a "incomodar"

O Plano Operacional de Combate a Incêndios Rurais (POCIR) arranca já amanhã e vigora até ao dia 30 de Novembro de 2024, tal como deu conta o Comandante Operacional Regional Marco Lobato numa entrevista publicada no DIÁRIO de hoje.

Na sessão de abertura do POCIR, que decorreu esta sexta-feira nas instalações do Serviço Regional de Protecção Civil, Pedro Ramos referiu que "a Madeira vai continuar a incomodar e não vai parar", recordando que em 2024 Miguel Albuquerque venceu todas as eleições que havia para ganhar. O secretário regional da Saúde e Protecção Civil prometeu continuar a levar os bombeiros, a Proteção Civil e a Madeira "para a frente", garantindo que “sabemos o que queremos e sabemos para onde vamos”.

“Anormais, incompetentes e canalhas não têm lugar nesta terra e mais uma vez a Madeira venceu”, acrescentou, referindo que os comandantes das Corporações de Bombeiros e Associações Humanitárias “não podem ser ofendidos como foram” e que isto só é possível “porque se escondem nas redes sociais e porque são cobardes”.

Na cerimónia, Pedro Ramos afirmou que quer continuar a ver os bombeiros reconhecidos, respeitados e acima de tudo dignificados, garantindo que até Julho o Orçamento da Região será aprovado e pago com retroactivos.

Tal como o DIÁRIO noticiou, a implementação deste plano contou com um investimento de 950 mil euros por parte do Governo. 250 bombeiros asseguram vigilâncias nas serras a partir de amanhã.