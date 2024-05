Incêndio deflagrou em garagem no Porto Santo

Um incêndio deflagrou esta madrugada na garagem de uma habitação, na Camacha, no Porto Santo.

Ao que tudo indica, o fogo teve origem no curto-circuito, por volta das 2h30. As chamas foram combatidas pelos Bombeiros Voluntários do Porto Santo, que estiveram no local com uma viatura pesada de combate a incêndios e uma ambulância que não chegou a ser utilizada dada a inexistência de feridos.