Crawley celebrou festa do Espírito Santo

A comunidade portuguesa de Crawley no Reino Unido realizou ontem o arraial em honra do Divino Espírito Santa na Igreja de Santa Bernardete em Tilgate.

A festa começou com uma celebração de uma missa solene que foi presidida pelo padre madeirense António, Paulo e concelebrara pelo padre João Domenico, depois realizou-se a benção do pão e a respetiva entrega a cada família.

Todos estes momentos religiosos foram acompanhados das insígnias dos Espírito Santis, bandeiras e salva com a coroa do Espírito Santo e também pelas saloias e pelos tocadores.

Após o acto religioso, no adro da igreja, estavam montadas barracas comes e bebes, onde não faltaram a tradicional espetada madeirense, o franco no churrasco e o bolo do caco.

Na parte da tarde, houve muita animação que contou com a actuação do Rancho Português Raízes Lusitanas de Londres e dos artistas Paulino Santos e Diogo Santos, Lucia Macedo, Miguel e Michael, Álvaro Florenca, João Quintino e ainda Ernesto Macedo e a sua banda que vieram direitamente da Madeira.

O festa do Espírito Santo de Crawley é o culminar da tradição das visitas às casas emigrantes com as insígnias do Espírito Santo, tal e qual como se faz na Madeira.

Este ano na comissão de festeiros pela primeira vez, teve duas mulheres, Tânia Ramos e Elsa Luis.

Nestas festividades marcaram presença a convite da comissão de festas as autoridades da Câmara de Crawley e também o presidente da Junta de Freguesia do Porto Moniz, Helder Filipe Rodrigues e a vereadora da Câmara do Porto Moniz, Graciela Silva.