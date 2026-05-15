Meios de combate são hoje reforçados com quase 12.000 operacionais e 37 meios aéreos

Os meios de combate a incêndios rurais vão ser reforçados a partir de hoje, passando a estar no terreno 11.955 operacionais e 37 meios aéreos, segundo o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR).

Este dispositivo vai estar no terreno entre hoje e 31 de maio e trata-se do primeiro reforço de meios do ano, no que é denominado 'nível Bravo'.

Durante este período, vão estar disponíveis 11.955 operacionais que integram 2.031 equipas dos vários agentes presentes no terreno, 2.599 veículos e 37 meios aéreos, além dos três helicópteros da AFOCELCA (empresa privada de proteção florestal vocacionada para o combate a incêndios rurais).

Dois helicópteros Black Hawk da Força Aérea vão estar este ano pela primeira vez ao serviço do combate aos fogos rurais.

Os quase 12.000 operacionais envolvidos no DECIR nas próximas duas semanas são elementos pertencentes aos bombeiros voluntários, Força Especial de Proteção Civil, militares da Guarda Nacional Republicana e elementos do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, nomeadamente sapadores florestais e sapadores bombeiros florestais.

Em relação ao mesmo período do ano passado, estão envolvidos no DECIR mais 239 operacionais e número idêntico de meios aéreos, mas em 2025 algumas aeronaves estiveram indisponíveis devido a avarias.

Em entrevista à agência Lusa, o comandante nacional, Mário Silvestre, afirmou que a Proteção Civil tem a informação que até ao momento "não há qualquer constrangimento no dispositivo" e que "está pronto para arrancar" até atingir a sua capacidade máxima, mas admitiu que podem surgir avarias porque se trata de máquinas.

Os meios de combate a incêndios voltarão a ser reforçados a 01 de junho, mas é entre julho e setembro, considerada a fase mais crítica, o período que mobiliza o maior dispositivo, estando este ano ao dispor 15.149 operacionais de 2.596 equipas e 3.463 viaturas, um ligeiro aumento em relação a 2025, e 81 meios aéreos.

Mário Silvestre disse também que o dispositivo de combate a incêndios rurais está dimensionado para a realidade do país e para aquilo que é expectável acontecer, mas realçou que está dependente do número de ocorrências, dimensão dos incêndios e comportamento humano.