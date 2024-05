Virgul e Madjer estão no Porto Santo a participar num torneio de Padel

Está a realizar-se, desde quarta-feira e até domingo, um torneio de padel que está integrado no programa desportivo das festas de São João 2024, no Porto Santo.

A grande atração deste torneio é participação de duas personalidades bem conhecidas do público. Trata-se de Virgul, que integrou os “Da Weasel” e o ex-jogador de futebol de praia, Madjer.

Virgul começou por adiantar o porquê da presença na ilha dourada: “Recebemos efectivamente um convite da organização deste torneio, para jogar padel e eu adoro padel. (…) “Nunca tinha estado nesta ilha magnifica, e aproveitamos o dois-em-um, ou seja, vim divertir-me, conhecer o Porto Santo e jogar claro”, disse o músico.

Já o Madjer falou ao DIÁRIO para “agradecer desde já ao Filipe Bento da organização o convite para cá estar, e tentar abrilhantar este grande torneio de Padel. Esta modalidade, para além de ser fascinante, tem o dom de juntar pessoas, e amigos para fazer sempre uma grande festa”.

Este torneio de padel integrado nas festas do S. João 2024 tem mais 100 participantes e tem como organizadores a Associação os Profetas e a Câmara Municipal do Porto Santo. Termina no próximo sábado, com a entrega de prémios às 19h, no complexo de Ténis e Padel do Porto Santo.