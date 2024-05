Banda do Panda anima crianças no Porto Santo

Já está a decorrer, na Praça do Barqueiro, no Porto Santo, o Concerto da Banda do Panda, evento organizado pelo DIÁRIO em conjunto com a Câmara Municipal, com produção da marca Lemon Entertainment e Canal Panda.

O Panda e as personagens Ruca, Masha e o Urso estão a conquistar as crianças (e não só) que estão a assistir ao espectáculo.

Esta é a primeira vez que a 'ilha dourada' recebe este formato.

"Fazem falta ao Porto Santo espectáculos deste género", disse uma mãe que se encontrava na plateia.

"Isto é uma alegria para as crianças", afirmou uma outra mãe, mostrando-se satisfeita pelo facto de os mais novos terem tido a oportunidade de se divertirem ao som das músicas do Panda.

Foi com um sorriso rasgado no rosto que a pequena Matilde disse estar a adorar o que estava a ver em cima do palco.

"Estou muito feliz", atirou, acrescentando que gostaria de poder assistir a mais espectáculos na 'ilha dourada'.

Já o presidente da Câmara Municipal do Porto Santo, Nuno Batista, mostrou-se satisfeito pelo facto do público ter aderido ao evento.

Antes as pessoas tinham que se deslocar à Madeira para poderem assistir a esta grande festa. Por isso, era um desejo nosso trazer o Concerto da Banda do Panda ao Porto Santo. Ver esta praça cheia de crianças é sinal de que a cultura, o divertimento e os eventos têm que chegar a todos". Nuno Batista

Um dos "compromissos" desta autarquia é esbater a sazonalidade. Nuno Batista acredita que "este é o caminho".

"Este grande evento, a abertura de São João e os torneios desportivos que estão a acontecer são um sinal de que, finalmente, a sazonalidade está a ser esbatida, sendo este o caminho", referiu, aproveitando para "agradecer" ao DIÁRIO esta parceria que também contribuiu para isso acontecesse.

O espectáculo contou com uma grande adesão do público. Horas antes de começar o concerto, a directora de Marketing do DIÁRIO, Susana Pimenta, já previa que isso acontecesse.

Como é fim-de-semana, muitas pessoas aproveitaram para se deslocar ao Porto Santo. Os aviões têm vindo cheios, assim como o barco. Estão mais pessoas na ilha e, por isso, as expectativas deverão ser superadas". Susana Pimenta

Já quando o espectáculo se iniciou, por volta das 16 horas, pôde constatar que, de facto, o público aderiu em massa ao evento.

“A Praça do Barqueiro encheu, estimando-se que tenham estado cerca de 700 pessoas a assistir ao espectáculo”, revelou Susana Pimenta.