Dormidas no alojamento turístico na Região aumentaram 4,4% em Abril

As primeiras estimativas sobre o desempenho do sector de alojamento turístico da Região Autónoma da Madeira, referentes ao mês de Abril de 2024, apontam para "a entrada de 197,2 mil hóspedes, que geraram 973,4 mil dormidas, traduzindo variações homólogas positivas de 2,9% e de 4,4%, respetivamente", números que estão em consonância com Janeiro, Fevereiro e Março, com apenas um senão, Janeiro teve menos dormidas do que o mesmo mês do ano passado.

Os dados, divulgados hoje pela DREM, de acordo com informação do INE, mostram que "os valores acumulados dos hóspedes entrados, para o período de Janeiro a Abril de 2024 (646,7 mil; +3,6% que no mesmo período de 2023), evidenciam igualmente um crescimento, o mesmo sucedendo com as dormidas, que se aproximaram dos 3,4 milhões (+5,3% que no mesmo período de 2023)", realça. Ou seja, tirando a excepção de Janeiro, 2024 está consistente na rota de superar os números já de si recorde de 2023.

"Para efeitos de comparabilidade com os dados divulgados pelo INE, é necessário excluir o alojamento local com menos de 10 camas, sendo que, segundo esta lógica de apuramento de resultados, as dormidas do alojamento turístico, em Abril de 2024, apresentaram um crescimento homólogo de 0,8%, variação contrária à verificada a nível nacional (-4,3%)", frisa a DREM. "É importante ter em conta na leitura dos resultados que a Páscoa, no ano anterior se concentrou em Abril, enquanto este ano se repartiu entre Março e Abril", tendo por isso influenciado estes números mais modestos.

Foto DREM

Continuando, "na Região, as dormidas de residentes em Portugal diminuíram 23,3% relativamente ao mês homólogo, rondando as 133,5 mil (13,7% do total), enquanto as de residentes no estrangeiro aumentaram 10,7%, situando-se em 839,8 mil. Os hóspedes entrados, em Abril de 2024, com residência no País, totalizaram 38,0 mil, e os com residência no estrangeiro, 159,1 mil", sendo este outro indicador que, pela consistência, denota que o mercado nacional deixou de atrair tanto como o fizera após a pandemia.

"No País, em Abril de 2024, as dormidas geradas pelos mercados externos quebraram ligeiramente (-0,8%), totalizando 4,8 milhões, enquanto as dormidas de residentes rondaram os 1,8 milhões, recuando 12,5%. Por região NUTS II, os maiores aumentos nas dormidas registaram-se nas Regiões Autónomas dos Açores (+7,5%) e da Madeira (+0,8%). O Oeste e Vale do Tejo (+0,5%) e a Grande Lisboa (+0,1%) também observaram aumentos ligeiros. O Alentejo (-11,3%), o Algarve (-9,9%), o Centro (-8,3%) e o Norte (-5,7%) registaram quebras", aponta a DREM. Conforme referido, os dados do INE excluem o já importante mercado do alojamento local com menos de 10 camas.

Foto DREM

Por fim, realça a Direção Regional de Estatística da Madeira, "os primeiros dados estimados, na Região, para o mês de referência, mostram que os mercados emissores de residentes no estrangeiro representaram 86,3% do total de dormidas. Nesse conjunto, em Abril de 2024, o mercado da Alemanha é o que regista mais dormidas, com cerca de 200,9 milhares (+2,7% que no mês homólogo), seguido do Reino Unido, com 155,4 milhares (+5,0%), e da França, com 109,7 mil (+21,5%)", sendo certo que no mês, "8,2% dos estabelecimentos de alojamento turístico terão estado encerrados ou não registaram movimento de hóspedes", conclui.