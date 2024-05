Torneio de Padel São João arranca hoje no Porto Santo

O complexo de ténis do Porto Santo volta hoje a abrir portas para mais um evento desportivo/social ligado à modalidade de padel.

Mais de quarenta duplas irão entrar em campo naquele que é o Torneio de Padel São João, organizado pelo madeirense Filipe Bento em estreita parceria com o Município do Porto Santo e Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo, e que integra as festividades da edição de 2024 das Festa de São João da ilha dourada.

Se a adesão dos porto-santenses continua a crescer nestes eventos de padel, de referir que este torneio irá contar com vários madeirenses e com o destaque para a presença de duas grandes figuras portuguesas do mundo do desporto e da música.

Estamos a falar de Madjer, ex-jogador de futebol de praia, considerado com o ‘rei das areias’ tendo conquistado várias bolas de ouro, botas de ouro e títulos mundiais, bem como Virgul, ex-vocalista da banda portuguesa Da Weasel e dono de uma longa carreira na música portuguesa.

Veja a mensagem de Virgul antes da sua chegada ao Porto Santo.

A dupla Madjer/Vigul irão abrilhantar o torneio que arranca hoje e prolonga-se até sábado, não só fora dos courts, como também irão competir, como parceiros, no nível M4.

Madjer também deixou mensagem a promover o torneio do Porto Santo.

De referir que a prova conta com uma competição destinada a Masculinos4 (sete duplas), Masculinos5/6 (16 duplas) femininos (oito duplas) e mistos (14 duplas). A organização conta ainda um escalão jovem de forma a proporcionar aos filhos dos participantes a possibilidade de integrarem também na festa do padel e do São João do Porto Santo.