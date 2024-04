Centristas reúnem-se este fim-de-semana no XIX Congresso Regional

Arranca hoje, pelas 14 horas, o XIX Congresso Regional do CDS-PP Madeira, no Hotel VidaMar, no Funchal, no qual tomarão posse os novos órgãos que serão eleitos amanhã. Este sábado, a sessão de abertura está marcada para as 15 horas, e contará com a intervenções de Gonçalo Pimenta, presidente da Comissão Política da Concelhia do Funchal, e Rui Barreto, presidente da Comissão Política Regional.

Segue-se a apresentação do Relatório da Secretaria-geral do CDS-PP Madeira, por Amílcar Figueira, e a apresentação das Actividade do Grupo Parlamentar, por António Lopes da Fonseca e Pedro Morais Soares. A partir das 16 horas serão apresentados, discutidos e votados os Estatutos do CDS-PP Madeira e a Moção de Estratégia Global, seguindo-se a apresentação das Moções de Estratégia Sectoriais.

José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia Legislativa da Madeira na legislatura que agora termina, foi líder regional do CDS entre 1997 e 2015, é o único candidato à sucessão de Rui Barreto, e o principal subscritor da moção intitulada ‘Em nome do futuro’, que apresentou publicamente no fim-de-semana passado, onde reiterou que “a Madeira nunca precisou tanto do CDS”.

No CDS-PP Madeira também deram entrada cinco moções de estratégia sectorial. Sara Madalena e Maurício Rodrigues apresentam ‘Um novo começo – unir, pacificar, comunicar’ e Marco Pires duas propostas: ‘Estratégia para o mar’ e ‘Comunicação e reestruturação do CDS’. Ana Cristina Monteiro é a proponente da moção ‘Núcleo das Comunidades do CDS’, e Lídia Albornoz e Lívio Melim entregaram um documento com o tema ‘Mais militância, mais partido’.

Acontecimentos que marcam a agenda regional de hoje:

· 9h30 Presidente da Cruz Vermelha Portuguesa visita a Delegação da Madeira

· 10 horas Oficina para escrita ‘Tive uma ideia. E agora?’ | Biblioteca Municipal do Funchal

· 10 horas Entrega de medalhas comemorativas; e recepção aos novos médicos internos da RAM | Ordem dos Médicos da Região

· 10 horas Presidente do PSD/Madeira marca presença no Fórum Político Visão Junta 360°, da Comissão Política do PSD de São Gonçalo | Hotel Ocean Garden

· 10h30 Conferência ‘Educar para o Direito’, para pais e encarregados de educação | Centro Cultural e de Congressos do Porto Santo

· 10h30 Oficinas sensoriais com o mote ‘Pensamentos em Madeira’ | Museu Etnográfico da Madeira

· 10h30 PS-Madeira apresenta publicamente a lista de candidatos às Legislativa Regionais | Castanheiro Boutique Hotel

· 11 horas VivaCidade: Quarteto de Fado com Micaela Setim | Mercado dos Lavradores

· 16h30 Inauguração da exposição ‘Cratera – Arte e liberdade como escola’ | Escola da Vila, Porto Santo

· 16h30 Iniciativa política da CDU com intervenção de Edgar Silva | Garachico

· 17 horas PAN elege nova Comissão Política Regional e apresenta lista de candidatos às Legislativas Regionais, com a presença de Inês Sousa Real | Hotel Orquídea

· 18 horas OCM – Concerto Sinfonia 7 | Centro de Congressos da Madeira

· 18h30 Lançamento da obra ’25 de Abril: Tensões sociais e política em 1974-75 à luz da imprensa regional’, de Lino Bernardo Calaça Martins | Colégio dos Jesuítas – Reitoria da Universidade da Madeira

· 19h30 Apresentação do espectáculo ‘Filarmónica em Rock’ | Praça da Cidade de Santana

· 20 horas Exibição do filme ’20 Dias em Mariupol’ | Centro Cultural John dos Passos

· 21 horas Espectáculo ‘Cláudia Sousa – Sem Vergonha’, com JP Ramos | Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos

Destaques da agenda desportiva

· 10h50 Rali da Calheta

10h50 - PEC 3 - Calheta 1

11h20 - PEC 4 - Maloeira 1

12h10 - PEC 5 - Paul do Mar 1

12h45 - PEC 6 - Estrela da Calheta 1

15h00 - PEC 7 - Calheta 2

15h30 - PEC 8 - Maloeira 2

16h20 - PEC 9 - Paul do Mar 2

16h55 - PEC 10 - Estrela da Calheta 2

18h30 - Pódio | Vila da Calheta

· 15 horas AD Galomar – Imortal, da Liga masculina de basquetebol | Pavilhão do Caniço

· 15 horas São Roques – Sporting, da I Divisão nacional masculina de ténis de mesa | Pavilhão do São Roque

· 18 horas Alberto Oculista – Aura, em veterano | Cristiano Ronaldo Campus

Efemérides

1695 Morre, aos 73 anos, o escritor francês Jean de La Fontaine, autor das ‘Fábulas’

1743 Nasce o norte-americano Thomas Jefferson, estadista, autor da Declaração da Independência dos Estados Unidos e terceiro Presidente norte-americano

1846 É inaugurado o Teatro Nacional de D. Maria II, em Lisboa, criado por Almeida Garrett

1848 A Sicília torna-se independente de Nápoles

1870 Abertura do Metropolitan Museum, no Edifício Dodworth, em Nova Iorque

1918 A Junta Militar de Sidónio Paes repõe o regime de censura prévia, revogado pelos Governos iniciais da I República

1935 Primeiro jogo oficial de uma seleção portuguesa, capitaneada por Francisco Xavier, no Campo das Amoreiras, em Lisboa. Termina com o resultado de 5-6 favorável aos espanhóis

1939 França e Reino Unido asseguram a independência da Roménia

1961 O general Botelho Moniz, ministro da Defesa, e outros oficiais-generais, tentam destituir Oliveira Salazar da chefia do Governo português

1964 O actor norte-americano Sidney Poitier é o primeiro negro distinguido com o Oscar de Melhor Actor, pelo seu desempenho em ‘Os Lírios do Campo’

1975 A luta entre muçulmanos e cristãos no Líbano dá início à longa guerra civil

1981 Morre, com 78 anos, Bertha Rosa Limpo, autora do ‘Livro de Pantagruel’, clássico da culinária portuguesa

1986 O Papa João Paulo II é o primeiro pontífice a visitar a Sinagoga de Roma

1987 É assinado, em Pequim, o acordo da Declaração Conjunta Sino-Portuguesa sobre a Questão de Macau que estabelece a data de 20 de Dezembro de 1999 para a transferência da soberania de Macau de Portugal para a China, pelo primeiro-ministro português, Aníbal Cavaco Silva, e o homólogo chinês, Zhao Zyang

1990 A URSS reconhece a responsabilidade no massacre das forças polacas na floresta de Katyn, durante a II Guerra Mundial

1992 Nelson Mandela, presidente do Congresso Nacional Africano (ANC), anuncia oficialmente a separação da mulher, Winnie Mandela, implicada no assassínio de jovens negros

1997 O atleta António Pinto vence, pela segunda vez, a maratona de Londres, estabelecendo o melhor tempo mundial do ano

2000 Portugal conquista a medalha de ouro do 28.º Salão Internacional de Invenções de Genebra, com um conjunto de jogos de cartas para estimular a aprendizagem da Matemática

2005 O Parlamento Europeu dá "luz verde" à adesão da Roménia e da Bulgária à União Europeia a 01 de Janeiro de 2007

2007 A Comissão Nacional de Eleições de Timor-Leste detecta “irregularidades muito graves” nas presidenciais de 09 de abril e admite a repetição parcial da votação. José Ramos-Horta junta-se aos cinco candidatos que pedem a suspensão da contagem dos votos

2011 O tenista Frederico Gil é o primeiro português a qualificar-se para os oitavos de final de um torneio da categoria Masters 1000 do circuito ATP, em Monte Carlo, no Mónaco

2011 Quase 70 passageiros partem rumo a Cabo Verde, a bordo do primeiro avião comercial a descolar do aeroporto de Beja, um Boeing 757-200ER, da companhia aérea TACV - Cabo Verde Airlines

2013 O Sporting de Braga conquista pela primeira vez a Taça da Liga de futebol, ao vencer o FC Porto por 1-0 com um golo do capitão Alan, na final da competição disputada no Estádio Cidade de Coimbra

2014 O português Sérgio Silva sagra-se campeão europeu de duatlo sprint de elite - 5 km corrida, 20 km de bicicleta e 2,5 km de corrida -, ao vencer a prova dos Campeonatos da Europa disputada em Horst, nos Países Baixos

2017 Os Estados Unidos utilizam, no Afeganistão, a sua bomba não-nuclear mais potente, apelidada como "a mãe de todas as bombas", contra o grupo extremista Estado Islâmico

2018 - O parlamento aprova um diploma que permite a mudança de género a partir dos 16 anos, sem relatório médico, com votos a favor do PS, BE, PEV e PAN, contra do PSD e CDS-PP e abstenção do PCP. A deputada do PSD Teresa Leal Coelho vota também a favor da mudança da lei, violando a disciplina de voto 'contra' no seu partido

2018 Morre, aos 86 anos, Milos Forman, realizador norte-americano de origem checa, premiado com o Oscar de Melhor Realizador, em 1976 por ‘Voando sobre um Ninho de Cucos’ e em 1985 por ‘Amadeus’

2022 Morre, com 86 anos, António Manuel Maldonado Gonelha, gestor e político, subsecretário de Estado do Trabalho no VI Governo Provisório, secretário de Estado do Trabalho no I Governo Constitucional, ministro do Trabalho nos I e II Governos Constitucionais e ainda ministro da Saúde no IX Governo Constitucional, o do Bloco Central PS/PSD. Fez parte do conselho de administração da EDP e administrador do Montepio Geral

Este é o centésimo quarto dia do ano, Dia Internacional do Beijo. Faltam 262 dias para o termo de 2024.

