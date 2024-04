Inaugurada exposição de ‘diálogo’ entre Siza Vieira e Niemeyer

A exposição ‘Siza & Oscar: para além do mar’, da autoria do premiado fotógrafo-arquitecto brasileiro José Roberto Bassul, foi inaugurada, na tarde desta sexta-feira, na Fortaleza de São João Baptista do Pico, no Funchal, espaço tutelado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

O autor imaginou um diálogo abstracto entre Siza Vieira e Oscar Niemeyer, depois de constatar que o arquitecto português tem apenas uma obra no Brasil – o edifício Fundação Iberê Camargo, em Porto Alegre – e o brasileiro tem apenas um projecto construído em Portugal, concretamente na Madeira, o Pestana Casino Park.

O secretário regional de Turismo e Cultura agradeceu a passagem desta exposição pela Madeira, até porque “não há dúvida de que a obra de Niemeyer constitui uma referência extraordinária e nós temos a enorme sorte de a ter neste território”. Embora a Madeira ainda não conte com obra de Siza Vieira, Eduardo Jesus salienta que “é através da Madeira que se estabelece este diálogo entre estes dois grandes criadores”.

Se é bem conhecido que fazemos parte da multiculturalidade brasileira, que o Carnaval do Brasil nasceu de uma rua no Funchal, que o Brasil viveu um dos seus maiores ciclos de riqueza de uma cana-de-açúcar que foi transplantada da Madeira para aquele território, a verdade é que é na cultura que nós mantemos esta grande união. Eduardo Jesus



"Aquilo que vemos aqui é uma miragem entre diálogos, entre enigmas, entre encontros e conversações, entre dois grande arquitectos, mas mais do que isso entre duas nações, também entre aquilo que é a palavra e a imagem", elucidou Ângela Berlinde, curadora da exposição, na inauguração desta tarde.



A mostra ficará patente ao público, na Fortaleza do Pico, até ao dia 13 de Setembro, com entrada livre.