A dupla Bruno Coelho/Paulo Coelho, em Toyota Yaris, teve uma saída de estrada mesmo antes da meta, na primeira classificativa do Rali da Calheta, sendo forçado a desistir.

A equipa saiu ilesa do despiste, que segundo a reportagem do DIÁRIO no local deverá ter-se ficado a dever a um problema na direcção.

O carro ficou fora de estrada, por isso não houve necessidade de interromper a classificativa.