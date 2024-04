Madeira promove Semana Regional da Saúde

Arranca esta segunda-feira, 8 de Abril, a Semana Regional da Saúde, promovida pela Direcção Regional da Saúde no Centro Cultural Quinta Magnólia.

O evento, que servirá para divulgar o Plano Regional da Saúde 2021-2030 (PRS), tem como objectivos promover a discutição e a reflecção sobre as prioridades e os desafios para a saúde global, bem como a construção participativa, multinível e multi-sectorial, de estratégias de implementação do PRS.

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, participa na sessão de abertura da iniciativa aprazada para as 12 horas.

Até 12 de Abril, o Centro Cultural Quinta Magnólia será o palco de diversos debates entre especialistas da área da saúde e dos vários sectores da sociedade sobre: Promoção da Saúde e construção de ambientes e comunidades saudáveis; Prevenção ao longo da vida; Proteção da Saúde; Progresso do Sistema Regional de Saúde; e O PRS: A minha saúde: o meu direito.

OUTROS ACONTECIEMNTOS QUE MARCAM A AGENDA REGIONAL NESTE QUE É O NONAGÉSIMO NONO DIA DO ANO, EM QUE FALTAM 267 DIAS PARA O FIM DE 2024:

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita a empresa COZIMADEIRA – Pro, Cozinhas, Acessórios, Ferragens e Representações, Lda, no Caniço;

- 17 horas - A comissão organizadora da edição de 2024 do Rali da Calheta, - o Club Sports da Madeira e da autarquia da Calheta -, promove uma conferência de imprensa de apresentação do evento na Câmara Municipal da Calheta. O Rali da Calheta vai para a estrada nos dias 12 e 13 de Abril com 39 concorrentes;

- Das 17 às 19 horas - O Salão Cultural da Junta de Freguesia de Machico acolhe a 9.ª edição do projecto 'Machico Ativo';

PRINCIPAIS ACONTECIMENTOS REGISTADOS A 8 DE ABRIL, DIA MUNDIAL DA ASTRONOMIA E DIA INTERNACIONAL DAS PESSOAS CIGANAS:

1153 - Afonso Henriques doa Alcobaça à Ordem de Cister.

1815 - Primeiro registo de comércio do vinho do Porto da casa Fonseca.

1904 - É assinada a Entente Cordiale entre Reino Unido e França sobre Egito e Marrocos.

1907 - O Reino Unido e a França confirmam a independência do Sião, Tailândia.

1931 - Levantamento militar nos Açores contra a ditadura portuguesa.

1952 - A PIDE - Polícia Internacional e de Defesa do Estado, encerra a Sociedade Nacional de Belas Artes.

1985 - O dirigente soviético Mikhail Gorbachov assegura que não instalará novos mísseis nucleares na Europa.

1990 - O XV Congresso do PSD, em Lisboa, reelege Aníbal Cavaco Silva para a presidência do partido.

1993 - O cirurgião Linhares Furtado realiza o primeiro transplante de pâncreas em Portugal, no Hospital da Universidade de Coimbra.

2003 - Guerra do Iraque. Forças norte-americanas abrem fogo contra o Hotel Palestina, em Bagdade. Morrem dois jornalistas.

2005 - É inaugurada a Unidade de Tomografia por Emissão de Positrões, que permite um diagnóstico mais correto e precoce do cancro, nos Hospitais da Universidade de Coimbra.

2010 - Os Presidentes dos Estados Unidos e da Rússia, Barack Obama e Dmitri Medvedev, respetivamente, assinam em Praga um novo START (Tratado de Redução de Armas Estratégicas), que prevê uma redução considerável dos arsenais nucleares.

2011 - Portugal formaliza junto do Eurogrupo o pedido de assistência financeira. O pacote de ajuda, de 78 mil milhões de euros, é aprovado imediatamente pelos parceiros da zona euro, que reclamam em troca um programa de ajustamento económico a ser cumprido ao longo de três anos.

2019 - Os Estados Unidos da América colocam a Guarda Revolucionária Iraniana na lista de organização terroristas estrangeiras.

2020 - A Federação Portuguesa de Futebol cancela os campeonatos seniores não profissionais de futebol e futsal, sem atribuir títulos nem decretar subidas e descidas de divisão.

2020 - O parlamento aprova em votação final global as propostas do BE e PCP que suspendem os cortes do fornecimento de água, luz, gás e telecomunicações a famílias com quebra de rendimentos devido à pandemia de covid-19.

2020 - São levantadas, 76 dias depois, as restrições à circulação em Wuhan, cidade na província de Hubei, China.

2022 - O Conselho de Ministros aprova um conjunto de novas medidas de emergência direcionadas à contenção do aumento dos preços energéticos e agroalimentares em consequência da guerra na Ucrânia.

2022 - A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, entrega ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, o questionário para o processo de adesão à União Europeia.

2022 - A União Europeia aprova o embargo à importação de carvão oriundo da Rússia.

